Allarme ragno violino, l’estate pericolosa degli insetti: ecco gli effetti a cui stare attenti. Febbre alta e una profonda infiammazione: è quanto sofferto da una ragazza di 28 anni residente a Collecchio, in provincia di Parma, per essere stata morsa da un ragno violino, uno dei più velenosi in Italia, mentre stava tranquillamente prendendo il sole. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, “inizialmente la ragazza non aveva fatto caso alla puntura ma una volta rientrata a casa si è accorta del forte arrossamento nella zona del morso e ha cominciato ad avere febbre alta. Così soltanto dodici ore più tardi la giovane sì è recata al Pronto soccorso ospedaliero dove è stata visitata. Qui i medici sono intervenuti immediatamente asportando la sacca di veleno iniettato dal ragno. Al termine le hanno dovuto praticare anche due punti di sutura e dopo due giorni le è stata definitivamente pulita la ferita. Il ragno violino presente un po’ in tutta Italia, è di piccole dimensioni (arriva a 4-5 centimetri contando anche le zampe) ed è abbastanza schivo, ma molto velenoso. Spesso si nasconde in scarpe e altri luoghi chiusi, così da rendersi invisibile all’uomo. Il suo morso è indolore e questo è il motivo per cui la vittima spesso si accorgere di essere stata colpita dal veleno dopo diverso tempo dal morso, cioè quando l’infiammazione è già in atto e con l’insorgere delle prime complicazioni per l’organismo, come è accaduto alla ragazza di Parma”.

