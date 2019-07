Assemini, tre cuccioli meticci abbandonati nelle campagne: aiutiamoli a trovare una casa!

Tre cuccioli meticci sono stati abbandonati nelle campagne di Assemini in pessime condizioni, cercano urgentemente una famiglia che possa prendersene cura, in questo momento si trovano dove sono stati lasciati diversi giorni fa, si tratta di due maschietti e una femminuccia molto spaventati. Aiutatemi a trovare una casa per loro.

Giada Farris

