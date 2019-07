Cagliari, Michela Murgia madrina del Sardegna Pride: “Combattiamo sempre per tutti i diritti”

ichela Murgia madrina del Sardegna Pride, eccola sul carro principale mentre tiene il discorso di saluto iniziale: “I miei mi hanno detto’ ma vai a manifestare per is frociusu? No, gli ho risposto, manifestu po meu”. La scrittrice sarda, critica con le politiche di Salvini, non lo cita ma si limita a parlare dei diritti: “Combattiamo sempre, non credete a chi vi dice che abbiamo tutti i diritti, ce ne sono ancora molti da difendere. Buon Pride”.

