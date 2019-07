Vandalismo notturno a Cagliari, cosa aspetta il nuovo sindaco a intervenire?

Dopo aver visto le immagini del video pubblicato da ” Casteddu online”

cosa aspetta il Sindaco Truzzu a chiedere al Prefetto un Comitato per

l’Ordine e la sicurezza pubblica straordinario per mettere su un piano

di “eradicazione” drastica del vandalismo notturno causato da

ubriaconi e da ubriachini da alcool consumato in strada nelle ore

notturne soprattutto incentro storico ? Se non si hanno altri

strumenti, si chiudano i locali semiabusivi di italiani e di

stranieri, che vendono di tutto e senza i dovuti controlli, si limiti

se addirittura non si abbia il coraggio di sospendere la ” movida” e

le relative autorizzazioni Se anche le tante morti di giovani

stroncati nel rientro a casa in incidenti stradali causati dall’alcol

e dallo sballo non sono un deterrente, sono le autorità preposte al

governo della vita notturna, nel casoil nostro Sindaco, il Questore,

il Prefetto che devono prendere le redini in mano e governare la Città

in tutti i suoi aspetti. Ci sono le norme regolamentari e di legge che

devono essere applicate e fatte rispettare. Lo si faccia, prima che

sia troppo tardi : non si può pagare un prezzo così alto a causa delle

degenerazioni di pochi sconsiderati.

Marcello Roberto Marchi

