Incidente choc a Torre degli Ulivi, giovane motociclista in coma al Brotzu. Moto contro Golf sulla Sulcitana, schianto sulla rotatoria: un ragazzo di soli 28 anni ricoverato in gravissime condizioni a Cagliari. La Sulcitana dei ritardi infiniti si conferma strada ad altissimo rischio: il ragazzo è stato sbalzato dalla moto dopo un violenti scontro con un’auto e, subito soccorso, è ora ricoveratoin condizioni disperate. In codice rosso.

