Cagliari si colora per il Sardegna Pride: “Siamo tantissimi e in lotta per i nostri diritti”

A Cagliari esplodono i colori e il ritmo della decima edizione del Sardegna Pride, la manifestazione in difesa dei diritti della comunità Lgbt. In migliaia tra piazza Michelangelo e piazza Yenne, trionfano i colori. Ci sono tanti giovani, ma anche famiglie con bambini e cinquantenni. Tutti uniti in un unico grido: “andiamo ovunque, ovunque siamo”.

C’è attesa per il discorso della madrina del Pride del 2019, la scrittrice Michela Murgia. Poi sarà tempo di accendere i motori dei cinque carri, da quello dell’Arc a quello della Cgil, passando per quello di Unica 2.0.

