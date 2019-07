Cagliari mai così sporca: “Bonificate subito la maxi discarica vicino all’ospedale di is Mirrionis”. Situazione ad altissimo rischio nella zona tra via Timavo e via Is Mirrionis, denunciata anche dal consigliere del Pd Fabrizio Marcello: “Faccio un un appello al sindaco di Cagliari perché faccia un’ordinanza urgente per la rimozione della discarica fronte ospedale. Sono appena uscito dall’ospedale Santissima trinità dove lavoro, ci sono quasi 40 gradi e da più di una settimana la discarica cresce sempre di più. Gli odori e miasmi di carni in decomposizione sono fortissimi. Intervenga con urgenza si tratta di un problema igienico sanitario”.

