Cagliari, grave incidente con feriti tra viale Monastir e via Ticca: sul posto ambulanza e Polizia. Gli agenti della Polizia Municipale sono sul posto per effettuare i rilievi, ci sono diversi feriti: la dinamica è ancora da ricostruire, e sono da accertare le condizioni dei feriti, l’incidente è avvenuto infatti pochi minuti fa. (notizia in aggiornamento)

L'articolo Cagliari, grave incidente con feriti tra viale Monastir e via Ticca: sul posto ambulanza e Polizia proviene da Casteddu On line.