Cocaina ed eroina nelle mutande, arrestato dopo un inseguimento

Lo tenevano d’occhio da alcuni giorni e quando se n’è accorto ha cercato di fuggire, ma gli uomini della Squadra mobile della questura di Oristano lo hanno arrestato dopo un rocambolesco inseguimento. Addosso aveva circa ottanta grammi di cocaina, quaranta grammi di eroina, una decina di grammi di marijuana, nonché ulteriori trenta dosi di eroina già pronte per lo spaccio e del denaro contante provento dell’attività illecita. Il tutto nascosto nelle mutande e in un marsupio.

Gli arresti sono scattati per un giovane di 31 anni, con precedenti penali, originario di Marrubiu, dove l’operazione è stata portata a termine. Il blitz è scattato in un bar del paese. Il giovane si è accorto degli uomini della polizia, è scappato per le vie del paese e poi tra le bancarelle del mercatino settimanale dove gli agenti lo hanno raggiunto e ammanettato davanti ai numerosi e increduli clienti che hanno assistito alla scena. A suo carico l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno perquisito anche l’abitazione del giovane, all’interno della quale sono stati rinvenuti numerosi involucri di plastica identici a quelli coi quali sono state confezionate le dosi di eroina trovategli addosso.

Lo stupefacente, secondo quanto emerso dalle prime attività di indagine, se non fosse stato posto sotto sequestro dalla polizia, avrebbe incrementato i mercati illeciti di droga di Marrubiu e Terralba.

L’arrestato, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento ai servizi sociali per il medesimo reato, è comparso davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.

Sabato, 6 luglio 2019

