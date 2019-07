Rioni in gara per fare bello il paese: Uras si prepara alla festa della patrona

Tanti allestimenti per rievocare le tradizioni del passato

Una processione che è anche un viaggio nel tempo, che riesce a trasformare Uras in un paese della Sardegna del ‘900.

Il 22 agosto si festeggia il patrono, Santa Maria Maddalena: una festa religiosa che negli anni, sta attirando e incantando sempre più turisti, con la sue particolarità.

In onore della patrona, Uras si mette in mostra: ogni rione si abbellisce con antichi oggetti casalinghi e decorazioni. Ogni vicinato ha un tema specifico: cucito, grano, il vino con botti e antichi fiaschi. Tutti i rioni si sfidano al concorso “cuncodra su bixinau”. Il rione più bello sarà premiato con una targa.

La mattina il santo viene portato in processione per il paese, partendo dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena, attraversando via San Teodoro, via Eleonora via Sant’Antonio, via San Francesco, via Vittorio Emanuele, via Vittorio Veneto, via Fratelli Cervi, via Giacomo Matteotti fino al ritorno nella chiesa dedicata alla patrona.

La processione è guidata dai cavalieri dell’Associazione Ichnos Uras e seguita a piedi da una sfilata di costumi tipici, e da chiunque voglia partecipare. Ad accompagnare il corteo le Launeddas del Sinis.