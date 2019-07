Da viale Rockefeller a viale Repubblica in bicicletta con la nuova pista 

I lavori sono iniziati ieri e saranno ultimati nei prossimi giorni. La pista ciclabile attraverserà via Mattei e si unirà a quella già tracciata precedentemente in viale Della Libertà, per sbucare poi in viale Repubblica.

Nelle vie tracciate non si interverrà sul senso di marcia. Verranno, invece, stabiliti nuovi sensi unici in via Antonio Segni. “Interverremo”, spiega l’Ingegnere Giuseppe Pinna, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Comune di Oristano, “per creare una maggiore fruibilità della via. Quella zona di Città Giardino viene usata soprattutto per parcheggiare e, con il doppio senso di marcia, si creano dei problemi di viabilità”.