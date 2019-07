Vetrine arcobaleno alla Crai di Cagliari: “sull’amore non mettiamo etichette” Oggi il Gay Pride in città. Il negozio di Piazza Yenne mostra il suo sostegno ai diritti LGBT

“Sull’amore non mettiamo etichette”, questa la frase che il negozio Crai di Piazza Yenne, a Cagliari, ha voluto scrivere nelle sue vetrine, per sostenere i diritti LGBT.

Oltre la frase, un codice a barre con i colori dell’arcobaleno e la data di oggi, simboli della bandiere di “lotta” della comunità LGBT, e non solo, che proprio quest’oggi manifesterà a Cagliari per il Gay Pride. Per l’occasione, anche l’hashtag della catena di negozi #CraiForLove.

La sfilata terminerà proprio in Piazza Yenne, davanti al punto vendita, che a suo modo ha deciso di essere presente al Pride e di sostenere questa battaglia.