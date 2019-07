Reati nelle stazioni e furto di rame in Sardegna, i risultati dell’operazione “Oro Rosso”

109 persone identificate, 22 controlli effettuati di cui 6 ai rottamai, 12 lungo la linea ferrata e 4 su strada nell’ambito dell’operazione “ORO ROSSO”.

Gli operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna, continuano a profondere sinergico impegno nella tutela e nel contrasto ai reati predatori e, in particolare, alla sottrazione di manufatti di rame e ferro in danno del sistema ferroviario dell’isola.

Nel rispetto delle prerogative della Specialità, nella giornata del 4 luglio 2019, è stata attuata una efficace azione di monitoraggio del fenomeno. Sono stati impiegati 31 operatori, controllate 109 persone, eseguiti 6 controlli presso i rottamai, 12 lungo la linea ferrata e 4 su strada.

La Polizia Ferroviaria della Sardegna si adopera quotidianamente per garantire la sicurezza dei viaggiatori, assicurare il flusso della circolazione ferroviaria e contrastare fenomeni illeciti.

