Quarto appuntamento martedi 9 giugno per Notturni di note, la rassegna che vede i migliori allievi delle classi di pianoforte, violino, corno, fisarmonica e musica da camera delConservatorio di Cagliari suonare sotto il cielo stellato.

Alle 21,30, come sempre nel cortile interno dell’istituzione musicale (ingresso dal Parco della musica), la serata prende il via sulle note del Salut d’amour op. 12 di E. Elgar nell’esecuzione della violinista Gaia Serra e del pianista Marco Schirru. A seguire, il duo proporrà anche laRomanza in fa magg. op. 50 di L. V. Beethoven.

Ancora composizioni per pianoforte e violino nella seconda parte del concerto quando ancoraMarco Schirru, ma stavolta insieme alla violinista Anna Maria Fiore, proporrà brani di E. Bloch, E. Wieniavski e Prugnani- Keisler.

Il concerto si chiude sulle note del Quintetto in mi bem. magg. KV 407 di W. A. Mozart nell’esecuzione dell’ensemble composto da Edoardo Perniciano (corno), Attilio Motzo(violino), Maria Chiara Moccia (viola), Gino Moccia (viola) e Andrea Pettinau(violoncello).

La manifestazione è curata dalle docenti Aurora Cogliandro ed Elisabetta Dessì.

Informazioni: tel. 070 – 493118

Il costo dei biglietti è di 5 euro.

L'articolo Cagliari, quarto appuntamento con “Notturni di note” proviene da Casteddu On line.