L’estate oristanese si apre a Torre Grande, con una serata danzante

L’estate oristanese inizia da Torre Grande, con una serata danzante

Ancias in Armonia. Sul palco Ireneo Massidda, Fabio Onnis e Gianni Licheri

Il cartellone dell’estate oristanese promosso da Pro loco e Comune si apre domani, domenica 7 luglio, con una serata danzante, a Torre Grande.

Alle ore 22, in piazza della Torre, c’è Ancias in Armonia, per gli appassionati del ballo tradizionale, liscio e caraibico in compagnia della fisarmonica del maestro Ireneo Massidda, dell’organetto di Fabio Onnis e della voce di Gianni Licheri.

Il calendario di spettacoli ed eventi previsti per queste estate è stato curato dall’Assessorato allo Spettacolo e turismo del Comune di Oristano e della Pro loco Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale InPut On Stage.

Venerdì, 5 luglio 2019

