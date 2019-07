Due ergastoli e trent’anni di carcere chiesti per il delitto del Lago Omodeo

Il processo ai tre giovani di Ghilarza davanti al gup del Tribunale di Oristano

Due ergastoli e una condanna a trent’anni sono stati richiesti stamane dai pubblici ministeri, il sostituto procuratore Andrea Chelo e il procuratore della repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso, nel processo che si celebra col rito abbreviato davanti al giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Oristano, per l’omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer ucciso a picconate in riva al Lago Omodeo la sera del l’11 settembre scorso e il cui corpo venne ritrovato un mese dopo sepolto nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore. Al termine di una requisitoria durata quasi quattro ore, la pena dell’ergastolo è stata richiesta per Cristian Fodde e per Riccardo Carta, mentre trent’anni di carcere sono stati richiesti per Matteo Satta. I tre giovani sono tutti e tre di Ghilarza.

Secondo l’accusa Fodde sarebbe stato l’esecutore materiale del delitto per il quale ieri sono stati condannati a sedici anni di reclusione dal Tribunale dei minori di Cagliari, la sua ragazza, originaria di Abbasanta, all’epoca dei fatti sedicenne, e un giovane amico di Ghilarza, all’epoca diciassettenne e che ha ormai raggiunto la maggiore età.

Semepre secondo la tesi accusatoria, l’altro imputato, Riccardo Carta avrebbe collaborato attivamente con Cristian Fodde, mettendo a disposizione il terreno nel quale avvenne l’omicidio di Manuel Careddu, ucciso per aver richiesto il pagamento di una fornitura di droga, alcune centinaia di euro.

Il processo riprenderà lunedì prossimo con gli interventi delle parti civili, gli avvocati Luciano Rubattu e Gianfranco Piscitelli, mentre mercoledì sarà la volta dei legali della difesa, Angelo Merlini, Antonello Spada e Aurelio Schintu. La sentenza è annunciata per venerdì 12 luglio prossimo.

Venerdì, 5 luglio 2019

