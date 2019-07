Scontro auto-moto a Quartu: centauro all’ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio in via Leonardo da Vinci a Quartu, poco prima di Flumini. Per cause in fase di accertamento, una moto si sarebbe scontrata con un’auto. Gli agenti della polizia locale sono ancora sul posto per i rilievi. Il centauro è stato soccorso dal 118 e stato trasportato all’ospedale.

(notizia in aggiornamento)

