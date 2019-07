Cagliari, Anas: “Lunedì partono i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Marconi”

Nel tratto di competenza Anas lungo viale Marconi a partire da lunedì 8 luglio, saranno avviati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. I comuni interessati dalle lavorazioni sono Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius.

Gli interventi si svolgeranno unicamente in orario notturno, dalle 20:00 alle 6:00, per limitare i disagi alla circolazione, e avranno una durata di circa una settimana. Nel tratto, della lunghezza di circa 1 km, saranno attivi restringimenti in entrambe le direzioni a seconda dell’avanzamento del cantiere.

