Riapre per la stagione estiva la dog beach nella spiaggia Zaccurru. Per rispondere alla necessità dei cittadini di recarsi al mare con il proprio cane, il Comune di Tortolì ha individuato anche quest’anno (come da delibera n. 82 e come stabilito dal piano utilizzo dei litorali) un tratto di spiaggia dove è concesso portare il proprio animale.



I cittadini e i turisti potranno recarsi con il proprio amico a quattro zampe nella spiaggia Zaccurru, che si trova nel tratto di arenile tra la scogliera, in località Basaura, e la recinzione dell’aeroporto.

L’accesso a tale area è subordinato al rispetto di alcune regole: i proprietari/detentori dei cani hanno l’obbligo di provvedere autonomamente all’ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l’abbeverata e per eventuali docciature; devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata; i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell’area.

L'articolo A Tortolì apre la dog beach: in spiaggia si va con l’amico a quattro zampe proviene da Casteddu On line.