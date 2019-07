Torre Grande come il vecchio west con cena e balli country Nell’ambito del Motoraduno nazionale Città di Oristano

Tirate fuori cappello e stivali a punta per la grande festa in stile country, che si terrà a Torre Grande domani, nell’ambito del Motoraduno nazionale Città di Oristano, in ricordo di Stefano Scintu, alla sua quarta edizione.

Si comincerà con una cena, a base di pietanze tipiche Western, alle ore 20. La serata, si concluderà con il gruppo The Highwayman ed il corpo di ballo “Texardi Line Dance”, con musica e balli country.

La serata è organizzata in collaborazione con le Pro loco di Oristano e Villaurbana.

Venerdì, 5 luglio 2019

L'articolo Torre Grande come il vecchio west con cena e balli country sembra essere il primo su LinkOristano.it.