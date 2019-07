Turista danese muore annegato a Orosei

(ANSA) - NUORO, 5 LUG - Tragedia nelle acque di Orosei, sulla costa orientale della Sardegna. Un turista danese di 55 anni, Andreas Harder, è annegato nelle acque di Torre Moresca. La vittima era uno dei due figli di Maria Giacobbe, la scrittrice italiana nata a Nuoro 90 anni fa, che si era trasferita negli anni Cinquanta a Copenhagen, dove ha sposato lo scrittore e attore danese Uffe Harder, e conosciuta per "Diario di una maestrina", opera tradotta in 15 lingue.

Il 55enne probabilmente è stato colto da un malore mentre nuotava. Quando è stato portato a riva dai bagnanti che lo hanno visto in difficoltà, era già in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118, arrivati nel frattempo sul posto. Inutile anche il decollo dell'elisoccorso che avrebbe dovuto portare il turista nel più vicino ospedale.