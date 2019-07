Camioncino prende fuoco in una strada del centro. Paura a Oristano L’incendio fortunatamente non ha investito gli immobili e gli altri mezzi vicini

Allarme questa mattina in via Gramsci, a Oristano, dove ha preso fuoco un camioncino. Il mezzo, adibito al trasportato di animali, è stato gravemente danneggiato. Fortunatamente le fiamme non si sono propagate ai veicoli e agli edifici vicini, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto.

L’incendio è divampato intorno alle 13 e sarebbe stato causato dalla scintilla scaturita da una saldatura. Le fiamme hanno investito la copertura di plastica del cassone del camioncino.

Non si sono registrati danni alle persone.

Venerdì, 5 luglio 2019

