Ordigni in mare sul litorale di Cabras: un allarme è rientrato, l’altro è confermato

I sub della Marina militare torneranno la prossima settimana e si preparano a un brillamento. In vigore l’interdizione nella zona di Su tingiosu

Rientra un allarme, ma l’altro viene confermato dopo l’ispezione dei sub della Marina militare chiamati in seguito alle due segnalazioni per la presenza di presunti ordigni in fondo al mare, a poche decine di metri dalla riva.

I sub hanno accertato che nel tratto d’acqua antistante la spiaggia di Sa Marigosa quello individuato non era un ordigno, ma probabilmente il carrello di un siluro.

Nel caso dell’avvistamento di Su Tingiuosu, invece, i sub della Marina militare compiranno una nuova immersione la prossima settimana e si preparano a effettuare un brillamento, perché in effetti sembra ci si trovi di fronte a un ordigno. La zona è tuttora interdetta in seguito all’ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano.

Venerdì, 5 luglio 2019

L'articolo Ordigni in mare sul litorale di Cabras: un allarme rientra, confermato l’altro sembra essere il primo su LinkOristano.it.