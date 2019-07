Dramma in spiaggia a Orosei: malore per un 55enne sul pedalò, morto annegato

Dramma in spiaggia a Orosei: malore per un 55enne sul pedalò, morto annegat: la vittima è un turista danese di 55 anni, A.H., che insieme alla moglie stava facendo un giro con il pedalò quando si è sentito male. Subito è stato lanciato l’allarme, ,a non c’è stato niente dare: il cuore dell’uomo si è fermato per un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

