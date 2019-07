Temperature altissime nel fine settimana: è allerta meteo in Sardegna

Il Centro Funzionale Decentrato – Settore Meteo della Regione comunica che a partire dalla giornata di oggi, 5 luglio, e fino a lunedì, 8 luglio 2019, la Sardegna sarà attraversata da un campo di alta pressione che si spingerà dall’Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale e da un sistema ciclonico in lento movimento dall’Oceano Atlantico verso la Penisola Iberica.

L’azione combinata di tali strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda di origine africana sul Mediterraneo centrooccidentale.

Valutate le informazioni disponibili si emette un avviso di allerta per condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi, 5 luglio, e fino alla giornata di lunedì 8 luglio. Si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale aumento delle temperature in particolare nel pomeriggio di oggi. Le temperature saranno molto elevate nelle zone interne, mentre da sabato a lunedì si prevedono massime molto elevate anche sulla Sardegna meridionale e su quella orientale.

Avvertenze per la popolazione: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

Le norme di comportamento da adottare prima e durante le ondate di calore sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=14A955D8843E831FF7312697D4DCA905?contentId=APP34294

