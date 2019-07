Ricorso al Tribunale per un posto alla Sardegna nel Parlamento europeo

Iniziativa a tutela della minoranza linguistica sarda

Il prossimo 25 ottobre il Tribunale civile di Cagliari si pronuncerà sul ricorso, presentato da alcuni elettori sardi, che potrebbe aprire la strada alla pronuncia della Corte di Giustizia europea, in materia di compatibilità fra la legge elettorale per il parlamento Ue e la tutela della minoranza linguistica sarda.

“L’iniziativa”, dichiara il responsabile Esteri del Partito Sardo d’Azione Andrea Cocco, che l’ha presentata in Consiglio regionale, “ha lo scopo di aumentare e migliorare la rappresentanza politica superando l’attuale sbarramento del 4% e, soprattutto, quello di garantire uno spazio adeguato alla minoranza linguistica sarda finora ingiustamente esclusa (a differenza di altre) pur essendo una delle più numerose e nonostante la copertura della legge nazionale 482/89 sulla tutela delle minoranze linguistiche”.

“Rispetto ad un ricorso simile del 2016”, ha ricordato il presidente dell’Associazione per i diritti dei sardi Flavio Cabitza, “che la Corte costituzionale respinse per un vizio di forma, adesso pensiamo di potercela fare: non vogliamo impugnare le recenti elezioni ma arrivare a sostenere presso la Corte di giustizia che, se il parlamento europeo è luogo di rappresentanza dei popoli, la nostra minoranza linguistica non può essere esclusa”.