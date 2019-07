Il caldo aumenta ancora: da oggi a lunedì si dovrà soffrire

Avviso della Protezione civile Sardegna. Da mercoledì si torna nella media. Il meteorologo: “Ma non si può parlare di temporali ora”

Torna il grande caldo e c’è anche un avviso della Protezione Civile regionale che informa come “a partire da questo pomeriggio e fino a lunedì si prevede sulla Sardegna un ulteriore aumento delle temperature”.

“In particolare, nel pomeriggio le temperature saranno molto elevate nelle zone interne, mentre da sabato a lunedì si prevedono massime molto elevate anche sulla Sardegna meridionale e orientale”.

Non è, invece, certo che da mercoledì arriverà il mal tempo, come diffuso da certi siti e alcune pagine Facebook. “Nessun meteorologo”, evidenzia Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima Onlus, “può dire a cinque giorni di distanza se si svilupperà un temporale. Non si può neanche escludere che ci sia, ma neanche darne la certezza. Basta con questo terrorismo mediatico, necessario solo a fare click ai propri articoli”.

“Per ora”, continua Secci, “possiamo dire con sicurezza che a metà settimana, le temperature torneranno nella media, o al di sotto”.

Venerdì, 5 luglio 2019

