Impianti sportivi rinnovati nei paesi del Guilcer: ecco i progetti realizzati

In fase di conclusione i lavori negli impianti sportivi del Guilcier per quasi 3 milioni di euro.

Allo stadio comunale Walter Frau di Ghilarza i lavori per la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica sono già a buon punto e si conta di consegnare l’ impianto per l’ imminente inizio della stagione 2019 – 2020. Dopo quasi trent’anni addio dunque all’ erba naturale.

Il rifacimento del manto erboso ghilarzese rientra nelle opere che sette su nove dei Comuni dell’Unione del Guilcer, presieduta dal sindaco di Ghilarza Alessandro Defrassu, hanno deciso di attuare grazie alla contrazione di un mutuo con il Credito sportivo per accedere ai finanziamenti (a tasso zero) per la realizzazione di impianti sportivi. Si tratta esattamente di complessivi 2 milioni e 900 mila euro per la costruzione ex novo, la ristrutturazione, la messa a norma di impianti di qualsiasi genere, dal calcio alle piste ciclabili. L’Unione dei Comuni ha avviato la pratica nel settembre 2016 e i lavori sono quasi tutti completati.

Si trattava di una delle pochissime opportunità, presentatasi negli ultimi anni, di ottenere risorse per opere pubbliche. Ha consentito ai Comuni di utilizzare finalmente le somme dell’avanzo di amministrazione bloccate dal patto di stabilità per estinguere i mutui esistenti e lasciare aperto il solo mutuo nuovo del Credito Sportivo, a tasso zero e da restituire in almeno 15 anni e massimo in 30. Salvo i Comuni di Sedilo e Soddì (che erano allora alla vigilia delle elezioni), tutti gli altri hanno colto al volo questa occasione.

GHILARZA

Come si diceva, è in fase di completamento il nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo (550mila euro) a cui si aggiunge la copertura dI un campo da tennis (280mila).

ABBASANTA

Completata già la sistemazione del campo di calcio (290mila) e l’adeguamento del palazzetto (105mila).

TADASUNI

Completata la riqualificazione del campo da tennis (120 mila).

BORONEDDU

Realizzati due campi di calcetto e un campo di tiro alla carabina (307mila).

PAULILATINO

È stato effettuato il ompletamento degli impianti sportivi con manto in sintetico per il campo di calcio (726mila).

AIDOMAGGIORE

Sistemazione del campo di calcio (100mila).

NORBELLO

Interventi nel maneggio comunale di Sant’Ignazio (390mila).

Venerdì, 5 luglio 2019

