Allerta per bolla africana in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 5 LUG - Fine settimana bollente in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta caldo fino a lunedì 8 luglio. Colpa dell'azione combinata di un campo di alta pressione che si spingerà dall'Africa verso il Mediterraneo e di un sistema ciclonico in lento movimento dall'Oceano Atlantico in direzione della Penisola Iberica.

"Dal pomeriggio di oggi e sino a lunedì - si legge nell'avviso della Protezione civile - si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale innalzamento delle temperature".

Inizialmente saranno interessate le zone interne, poi la bolla africana si estenderà sulla Sardegna meridionale e orientale.

Secondo le previsioni dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, si avranno in media 38-39 gradi con punte che toccheranno i 41-42.