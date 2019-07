Cagliari, tra sport e Sardegna Pride via Roma senz’auto: tutti in coda sotto il sole

Code e attesa sotto il sole per chi arriva in via Roma con l’auto: marmitte consentite solo sul lato porto, la corsia centrale è solo per bus e taxi e le quattro corsie del lato portici sono sbarrate sino alle sei del mattino di sabato sei luglio per la manifestazione sportiva della Special Olympics, poi nuova chiusura dalle 15:30 a tarda sera per il passaggio delle migliaia di partecipanti al Sardegna Pride. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu invita alla pazienza: “Lo so che oggi via Roma è chiusa per l’ennesima volta. Ma vi chiedo pazienza e comprensione, perché oggi ospitiamo la fiaccola olimpica. Una fiaccola speciale per atleti speciali che si confronteranno in varie discipline sportive mettendo tutto il loro cuore e una straordinaria passione che solo loro talvolta sembrano avere. Una manifestazione importante che promuove la cultura dell’inclusione, la comprensione e la valorizzazione della diversità, che merita il più caloroso e accogliente benvenuto da parte di Cagliari e dei cagliaritani”.

Intanto, però, come da “tradizione”, lunghe file e modalità “passo d’uomo” per gli automobilisti in transito sul lato porto, sia per chi arriva e sia per chi lascia la città. Grande lavoro per la polizia Municipale, gli agenti sono “costretti” anche a subire le lamentele di più di un automobilista.

