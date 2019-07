L’arte della fotografia: come scegliere un corso adeguato

Un’arte che si tramanda da generazioni e che negli ultimi anni è tornate prepotentemente in auge grazie alla proliferazione del mondo social, sempre più legato a doppio filo proprio con il concetto di foto. Si pensi ai vari social media, su tutti Instagram e Facebook, il cui utilizzo è diventato virale se non, in alcuni casi, patologico.

Ebbene, questi social si basano (soprattutto Instagram) sulla condivisione delle fotografie, elemento che ha contribuito a far riscoprire questa arte così affascinante e densa di sfaccettature. Di pari passi si è assistito alla proliferazione, un po’ in tutte le città di Italia, di corsi di fotografia tesi a migliorare il proprio approccio a questa disciplina. Ce ne sono di tutti i gusti e per ogni livello, vediamo qualche consiglio su come scegliere un corso di fotografia.

Elementi da valutare nella scelta

Il primo punto da valutare è legato a ciò che si vuole fare con la fotografia: è un qualcosa al quale ci si sta avvicinando con puro spirito ludico o, viceversa, si hanno ambizioni di lavorare nel settore? Questa valutazione fa tutta la differenza del caso perché un conto è avere esigenza di imparare a fare belle foto da condividere sui propri profili social, ben altra cosa è voler provare ad entrare nel mondo della fotografia con competenze reali per provare a farne la propria professione.

In sostanza migliorare la propria abilità di fotografo è la costante che muove i desideri degli utenti finali in entrambi questi casi: tuttavia questo non è sufficiente per scegliere in modo coerente la tipologia di percorso da intraprendere.

Tipologia di foto, quale scegliere

Anche la tipologia di approccio al mondo della fotografia fa tutta la differenza del caso: i corsi che vanno per la maggiore oggi sono legati al mondo della fotografia digitale, quello che si muove utilizzando le tecnologie più recenti e che fa largo ricorso anche al mondo dei social.

Al contrario di quanti molti potrebbero essere portati a pensare, la fotografia analogica esiste ancora e non sono pochi coloro i quali amano, tutt’oggi, scattare foto con macchinette a rullino, quelle di una volta.

Anche questo è un elemento di discrimine che fa tutta la differenza del caso quando si procede alla scelta di un corso di fotografia. Partire da aspirazioni ed esigenze soggettive è quindi il passaggio preliminare da considerare prima di compiere la scelta definitiva.