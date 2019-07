Gregory Shop cresce ancora: ora c’è anche il reparto arredamento

Nei grandi locali di Santa Giusta ampia scelta di mobili per la casa. A Oristano punto vendita ancora più ricco

Adesso c’è proprio di tutto. Gregory Shop a Santa Giusta amplia la sua già vastissima offerta e propone un intero reparto di arredamento.

Nei grandi locali in località Zinnigas, insieme ai casalinghi, alla biancheria, alla cosmesi e ai prodotti per l’igiene, ma anche alla ferramenta e alla scuola, ora i clienti potranno trovare mobili multiuso, intere camerette per bambini, per diverse fasce di età e per organizzare al meglio gli spazi. E ancora, salotti, cucine e divani, poltrone relax, sedie, tavoli e tutti i complementi d’arredo per rifinire la casa e il giardino.

“Forniamo la possibilità di personalizzare ciascuna casa, sia negli interni, sia negli esterni”, spiega il titolare Jerico Marsella, “ma anche per agriturismo, ristoranti, bar e qualsiasi altra struttura commerciale che necessiti di arredamento, ma non solo, a prezzi competitivi e per tutti i gusti”.

Le novità in casa Gregory Shop non sono finite. Dopo 20 anni di attività, lo scorso mese di febbraio il gruppo, presente in provincia di Oristano con 8 punti vendita, ha inaugurato un nuovo grande locale, in via Nuoro a Oristano, con un format rinnovato.

“Nel nuovo punto vendita di Oristano abbiamo voluto ampliare l’offerta di articoli per le feste – dalle lauree, agli addii al celibato e nubilato – utensileria per realizzare dolci e articoli per il loro confezionamento, un vasto reparto belle arti più la scuola e l’ufficio”, spiega ancora Jerico Marsella. “In vista della stagione estiva negli scaffali trovano spazio gli articoli per il mare e, sempre presente, come in ogni punto vendita, ospitiamo una nutrita varietà di casalinghi”.