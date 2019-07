La dieta anticancro secondo l’Airc: latte per prevenire tumori e diabete

Secondo l’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, tre tumori su dieci sono causati da una cattiva alimentazione. Che il cibo e i sani stili di vita siano correlati a prevenzione e salute non è una novità, tuttavia il ruolo dell’alimentazione viene considerato molto importante nella comunità scientifica, in particolare nella prevenzione dei tumori. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di dieta anticancro e di nutrigenomica, ovvero una moderna scienza che studia gli effetti dell’alimentazione su ciascun individuo, influenzando la comparsa di determinate malattie. Ora un gruppo di ricercatori spagnoli ha condotto un mega studio di 14 diverse ricerche e ha scoperto la bevanda che riduce il rischio di sviluppo del cancro e del diabete di tipo 2, il latte e suoi derivati. Secondo gli scienziati, un consumo moderato di latte e prodotti latticini a basso contenuto di grassi fa diminuire il rischio di sviluppare una serie di malattie, tra cui alcuni tipi di cancro e il diabete. Il latte e i suoi derivati, inoltre, aiutano a prevenire il carcinoma del colon-retto e il cancro della vescica urinaria, il rischio di fratture delle vertebre, fratture legate a osteoporosi e fratture del femore, spiegano gli scienziati. Altre ricerche avevano sottolineato i benefici dello yogurt a scopi di prevenzione. Che le scelte alimentari ricoprano un ruolo fondamentale per proteggere il nostro organismo e garantire salute e longevità, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ormai assodato. Se gli screening oncologici sono fondamentali, anche il legame tra alimentazione e salute non è da sottovalutare quando parliamo di prevenzione dei tumori, ma anche della comparsa di recidive, ad esempio in donne operate al seno.

