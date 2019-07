Agriturismo:Sardegna 3/a in prenotazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 5 LUG - La Sardegna è al terzo posto in Italia nella classifica delle richieste per una vacanza in agriturismo. Ed è anche la soluzione più economica in campo nazionale con 78 euro a notte. Sono i risultati di un'analisi di agriturismo.it, sito specializzato in questo settore, sui dati relativi all'andamento delle prenotazioni nel periodo estivo. In generale la domanda di queste strutture nella stagione calda, è in aumento del 7% rispetto all'anno scorso.

Il 54% delle richieste di soggiorno proviene dagli utenti italiani, mentre il restante 46% della domanda arriva dall'estero. Tra gli stranieri, sono i tedeschi (18%) a preferire gli agriturismi italiani in estate, subito seguiti dagli inglesi (16%). Risulta in crescita rispetto all'anno scorso la domanda di francesi e olandesi, che insieme costituiscono il 12% delle richieste totali.

La Toscana è la regione preferita da chi sceglie di trascorrere l'estate in agriturismo. E si conferma anche la più cara: un soggiorno in una delle strutture di questo territorio per quattro persone costa in media 121 euro a notte, contro i 72 euro della media nazionale.

"Il comparto degli agriturismi vede ormai crescere la propria fortuna anche nelle stagioni in cui, una volta, il turismo si concentrava principalmente nelle strutture fronte mare - dichiara Francesco Lorenzani, CEO di Feries Srl, società che fa capo ad Agriturismo.it -. Sempre più italiani e stranieri, infatti, scelgono questa tipologia di ospitalità che permette di unire in un solo soggiorno gusto, natura e attività per tutta la famiglia". (ANSA).