L’Omicidio del lago: il giovane minorenne condannato ora punta all’appello

Il legale difensore Gianfranco Siuni: “Non sapeva dell’intenzione omicida e non ha partecipato al delitto”

Presenterà appello l’avvocato Gianfranco Siuni, legale del giovane di Ghilarza condannato ieri a sedici anni di carcere dal Tribunale dei minori di Cagliari per l’omicidio di Manuel Careddu, il giovane diciottenne assassinato l’11 settembre scorso in riva al Lago Omodeo e ritrovato un mese dopo nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore. “Attenderemo le motivazioni della sentenza”, dichiara il legale, “ma sicuramente ci sono ampi margini per la proposizione di un appello”.

Siuni insiste sulle principali argomentazioni addotte nella sua memoria difensiva di 36 pagine prodotta nel dibattimento. “Innanzi tutto”, afferma l’avvocato Siuni, “il mio assistito non era a conoscenza della volontà di uccidere Manuel Careddu. Pensava che gli si dovesse dare una “lezione”. E a conferma di ciò ci sono le intercettazioni. Soprattutto quella in cui manifesta il suo disappunto per l’intendimento annunciato dall’imputato Cristian Fodde di fare scendere dall’auto Careddu per impartire questa “lezione”.