Paura nella notte a Selegas, incendio in un vecchio casolare utilizzato come ristorante

Incendio nella notte in un casolare di Selegas che, in passato, è stato utilizzato come ristorante. Le fiamme sono state notate da alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas che, con un’autopompa e il supporto di un’autobotte, sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza tutta la struttura. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

