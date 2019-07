Cagliari, paura in via Sonnino per una moto in fiamme in mezzo alla strada

Una moto ha preso fuoco all’altezza del semaforo tra via Carbonia e via Sonnino a Cagliari. Il fatto è avvenuto verso le 12.30, e si sono vissuti lunghi minuti di paura. Più di un testimone, infatti, racconta che “il guidatore della moto è riuscito a scendere in tempo, ma il mezzo stava bruciando”. Decisivo l’intervento “di una guardia che presta servizio presso l’Inail, è intervenuta con l’estintore e ha domato le fiamme”, spiega il nostro lettore Gianmario Spiga, autore della foto.

Fonte: Casteddu On Line