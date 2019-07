Quartu, Delunas non cade: approvato il bilancio, non arriverà il commissario. Sì al bilancio in extremis con 14 voti a favore e 13 contrari, un voto in più salva il sindaco Delunas e beffa ancora l’opposizione.

Ecco i nomi di chi ha votato a favore in Aula stasera: Lucio Torru, Martino Sarritzu, Enrico Frau, Silvana Cadeddu, Veronica Olla, Tonino Lobina, Raffaele Marci, Giuseppe Casanova, Maria Teresa Cossu, Roberto Attilini , Davide Galantuomo, Marco Ghiani, il presidente del Consiglio Comunale Mauro Contini oltre naturalmente al sindaco Stefano Delunas

Sul fronte dei contrari invece un 13 che non porta fortuna: hanno votato contro i consiglieri Marco Piras, Francesco Piludu, Rita Murgioni, Barbara Cadoni, Tecla Brai, Mauro Ligas, Tonio Pani, Romina Angius, Dino Cocco, Marcella Marini, Valeria Piras, Chiara Pili e Guido Sbandi del M5S.

L'articolo Quartu, Delunas non cade: approvato il bilancio per un voto, non arriverà il commissario proviene da Casteddu On line.