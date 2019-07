Solarussa: confronto con gli abitanti per risolvere il problema del rischio idrogeologico

Domani incontro pubblico con gli esperti dell’Università

A Solarussa gli ultimi due tavoli di co-progettazione del progetto comunitario a valere sulle risorse Interreg denominato Trigeau, (acronimo che sta per «Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico).

Il secondo e terzo tavolo, previsti per domani, intendono stimolare il confronto tra gli abitanti di Solarussa rispetto alle politiche ambientali e possibili prospettive del territorio rispetto ai temi dell’acqua e in particolare della prevenzione del rischio idrogeologico in ambito urbano.

Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero dell’Università di Sassari ed il Comune di Solarussa propongono un percorso didattico per le vie del centro urbano nelle aree interessate dal rischio alluvione per avviare una riflessione rispetto ai territori dell’acqua.

Il programma, nello specifico, prevede, durante la mattinata, una apposita iniziativa dedicata ai giovani studenti della scuola dell’obbligo mentre, nella serata, il confronto sarà rivolto all’intera cittadinanza.

“Questa occasione”, afferma il sindaco, Mario Tendas, “vuole stimolare un confronto attivo sulla definizione delle possibili azioni orientate alla gestione del territorio che siano capaci di riconoscere, nel tema dell’acqua, il fulcro delle scelte di progetto alla scala dell’architettura e alla scala dell’urbano”.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Comunitario finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea per il programma Italia-Francia Marittimo.

“Il progetto”, precisa il sindaco, “riunisce 10 partner italiani e francesi coordinati dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Tosca, con lo scopo di affrontare e gestire la complessa problematica del rischio alluvioni dovuta al tombamento dei corsi d’acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e impermeabilizzate con conseguenti difficoltà del deflusso idrico e di ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, con i conseguenti rischi di natura idrogeologica”.

Nell’ambito della manifestazione verrà illustrato anche il progetto pilota che dovrà realizzarsi proprio a Solarussa e che prevede, attraverso un intervento finanziario di circa 200mila euro, la sistemazione di un area impermeabile con interventi di permeabilizzazione, con l’intento di migliorare l’attuale capacità di deflusso delle acque.