Colto da malore al mare, soccorso con l’elicottero del servizio 118

Un uomo di circa quarant’anni originario di San Nicolò d’Arcidano è stato soccorso questo pomeriggio sul litorale di Santa Giusta, nella zona di Abarossa / Sassu, in seguito a un grave malore che lo ha colpito poco dopo essere entrato in acqua. A quanto si è appreso l’uomo, cardiopatico, è riuscito a risollevarsi per qualche attimo, ma poi è ricaduto. La sua compagna ha invocato aiuto ed un giovane ed una donna si sono precipitati e gli hanno praticato il massaggio cardiaco per una decina di minuti, sino all’arrivo dal personale del servizio 118, giunto con un’ambulanza. Viste le gravi condizioni di salute dell’uomo è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Dopo quasi un’ora di cure, un elicottero dell’Areus lo ha prelevato è lo ha trasportato in ospedale a Sassari.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di porto e alcune pattuglie della Polizia.

Grande apprensione da parte dei numerosi bagnanti che hanno assistito all’intervento di soccorso.

Giovedì, 4 luglio 2019

