Abbanoa, Nuoro stop acqua la notte

(ANSA) - NUORO, 4 LUG - A seguito del guasto di sull'acquedotto Jann'e Ferru e degli elevati consumi successivi alla riattivazione del servizio, si registrano ancora bassi livelli nei serbatoi di accumulo di Nuoro. Di conseguenza Abbanoa registra una difficoltà nel garantire un'adeguata pressione nei 102 chilometri di rete idrica cittadina con particolari sofferenze nei tratti terminali e nelle zone più alte. Complessivamente le scorte a disposizione della città sono meno del 18% della capacità massima. Per questo motivo è necessario chiudere l'erogazione la notte, dalle 22 alle 5 del mattino sino al 10 luglio, per recuperare i livelli e mettere in sicurezza il servizio idrico cittadino uscendo dalla situazione di emergenza. La portata in arrivo ai serbatoi cittadini dal potabilizzatore di Jann'e Ferru è attualmente di 170 litri al secondo: ottimale rispetto a un periodo normale, ma attualmente al di sotto dei consumi rilevati. Sono esclusi dalle restrizioni gli ospedali San Francesco e Zonchello.