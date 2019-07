“Fai schifo, fascista”, ma Giulia ha un tumore: “Fatevi un esame di coscienza” – VIDEO

Le risatine al suo passaggio, sono coltelli alla schiena. Gli insulti impensabili “Fai schifo, fascista”, al supermercato. Gli sguardi di derisione per strada. E’ ciò con cui deve convivere e lo racconta in un video Giulia Salis, 28 anni, di Oristano. Non basta la malattia, un tumore. La chemio con la quale combatte, che le ha fatto perdere i capelli. Che le provoca tanti effetti collaterali. Se possibile la cosa più brutale è convivere con l’ignoranza e la cattiveria delle persone. Se non indossa un copricapo o una parrucca, magari al supermercato si scontra con gli sguardi furtivi, addirittura risatine e insulti.

E’ proprio lei a raccontarlo attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove chiede solo rispetto. Rispetto per tutti i malati oncologici. Come se ci fosse bisogno di fare un appello, ma purtroppo è davvero così: “Non voglio lucrare, vorrei solo che chi si comporta in questo modo e umilia le persone nella mia situazione, le famiglie colpite da casi di tumore, addirittura contro i bambini. Io non devo aver vergogna di uscire, ma voi sì di aprire la bocca. Fatevi un esame di coscienza e smettetela. L’ignoranza deve restare silente”.

Sono migliaia le condivisioni e i commenti di incoraggiamento al post della giovane guerriera.