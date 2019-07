Oristano, torna Shopping sotto le stelle

Sono 70 gli esercizi commerciali di Oristano che hanno aderito alla dodicesima edizione di Shopping sotto le stelle, l'iniziativa di marketing urbano promossa dalla Confcommercio territoriale con l'obiettivo di valorizzare l'offerta commerciale del centro storico e generare un aumento dei flussi turistici. L'iniziativa riguarda le strade a forte vocazione commerciale di Oristano: piazza Roma e le vie Contini, Riccio, Tirso e Tharros, che per l'occasione saranno chiuse al traffico, ma anche via Dritta, via Garibaldi e piazza Eleonora che, invece, sono già strade pedonali.

Si parte il 9 luglio e si prosegue per tutti i martedì di luglio e agosto (16, 23 e 30 luglio - 6, 13, 20 e 27 agosto). Le attività commerciali aderenti garantiranno l'apertura dalle 22 alle 24 ma molte lavoreranno con orario continuato, dopo il normale orario di chiusura previsto tra le 20 e le 20.30.

Shopping sotto le stelle sarà anche quest'anno accompagnato da una serie di eventi artistici e culturali che saranno proposti e organizzati direttamente dalle singole attività commerciali che hanno aderito al progetto. "Questo fatto - sottolinea la Confcommercio - ha consentito un abbassamento delle quote di partecipazione".

Anche il Museo Diocesano Arborense ha predisposto un calendario di appuntamenti con laboratori per bambini e visite guidate al campanile e alla collezione di Codici miniati della Cattedrale.