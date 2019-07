Due giornate dedicate a due ruote e sicurezza stradale

Nel fine settimana appuntamento con il Motoraduno nazionale Città di Oristano – Memorial Stefano Scintu

Doppio appuntamento per il Motoraduno nazionale Città di Oristano Memorial Stefano Scintu in programma nel prossimo fine settimana a Oristano nell’ambito di “Città europea dello sport”.

Il Motoclub Oristano “Stefano Scintu” dedicherà alla sicurezza stradale la quarta edizione del motoraduno ed il primo anniversario del monumento al motociclista.

Sabato prossimo, 6 luglio, l’Arma dei Carabinieri di Oristano in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), parlerà di sicurezza stradale e presenteranno il corso di Guida Sicura Avanzato.

I bambini dai 7 ai 14 anni saranno i protagonisti della giornata: verrà presentato il programma Hobby Sport, con un corso completamente gratuito, nel corso del quale i bambini potranno avere un primo approccio con la moto, seguirà poi l’esibizione con i Mini Kart.

La serata, si concluderà con il gruppo The Highwayman ed il corpo di ballo “Texardi Line Dance”, con musica e balli country, accompagnati da pietanze tipiche Western. La serata è organizzata in collaborazione con le Pro loco di Oristano e Villaurbana.

Il IV Motoraduno nazionale Città di Oristano Memorial Stefano Scintu, organizzato con il patrocinio dell’Assessorato allo sport del Comune di Oristano, è in programma domenica prossima, 7 luglio, con raduno in piazza Roma alle 8.30, a mezzogiorno chiusura delle iscrizioni e alle 12.15 partenza per Samugheo del motogiro con parata davanti al monumento al motociclista in viale Repubblica. Alle 13.30, a Samugheo, il pranzo e le premiazioni.