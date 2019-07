“La visita endocrinologica per la sua bambina a Cagliari? Il 27 gennaio del 2020”

“Ho chiamato adesso il Cup per visita endocrinologica pediatrica per mia figlia. Me l’hanno fissata per il 27 gennaio del 2020 alle 9. La sanita’ a Cagliari cosi tempestiva…rassicurante il modo giusto per fare salute…”. Così una mamma cagliaritana, Raffaella, testimonia tutto il suo disagio per la situazione della sanità pubblica in città. Le liste d’attesa sono sempre lunghissime, addirittura sei mesi per una visita endocrinologica a una bambina.

