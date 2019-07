Cagliari, scoperti i furbetti del reddito di cittadinanza: lavoravano in nero col sussidio, otto maxi multe. Operazione dell’ispettorato del Lavoro di Cagliari e Oristano: scoperti otto cittadini sardi che percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero, sono accusati di truffa aggravata e per loro la multa è di oltre 4 mila euro anche per una sola giornata lavorativa.

Sei di loro operavano nel settore edile, come muratori in nero: il trucchetto per prendere i soldi del reddito di cittadinanza caro a Di Maio ma poi lavorare prendendo altri soldi senza ricevute. Ora rischiano una durissima pena sino a sei anni di carcere, oltre che la revoca del reddito di cittadinanza. Multe salate sono previste anche per le aziende che pagano in nero.

