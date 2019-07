Gruppi di cammino: a Oristano il progetto rimandato a settembre

Gruppi di cammino: a Oristano rimandato il progetto a settembre

L’iniziativa promossa dalla Assl ha preso avvio ad Arborea e Solarussa

Rimandato a settembre l’avvio del progetto dei Gruppi di Cammino a Oristano. L’iniziativa promossa dalla Assl di Oristano nell’ambito del Piano regionale di prevenzione contro la sedentarietà, è iniziata, per ora solo nei comuni di Arborea e Solarussa.

“Siamo stati ricevuti in Comune”, spiega la referente del progetto Rita Serpi, “ma abbiamo deciso che per ora è meglio non iniziare. Oristano è un comune con molti più abitanti, e quindi è più difficile organizzare qualsiasi iniziativa. Per questo abbiamo concordato di rimandare a settembre”.

“Ad Arborea e Solarussa”, prosegue la dottoressa Serpi, “siamo già alla fase successiva: l’amministrazione ha fatto un grande lavoro di sensibilizzazione e ora i gruppi si incontreranno con i nostri operatori, per decidere gli orari della camminata”.

I gruppi di cammino sono gruppi di persone eterogenei, gratuiti e aperti a tutti che, con la guida di un allenatore specializzato laureato in Scienze motorie, svolgeranno collettivamente per due volte alla settimana una camminata di circa 30 minuti su percorsi sicuri e testati.

Giovedì, 4 luglio 2019

