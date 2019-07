Cagliari, servizi postali senza avere autorizzazione: scatta la sanzione

Cagliari, sanzionata un’attività di servizi postali sprovvista di autorizzazione.

Ii Finanzieri della 2^ Compagnia di Cagliari hanno eseguito un’attività ispettiva nei confronti di un esercizio commerciale del capoluogo operante nel settore dei servizi postali.

L’azione ispettiva trae origine dalle attività di analisi eseguite a livello centrale dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e trasmesse, per le iniziative di controllo, ai Reparti territoriali.

Il controllo amministrativo è stato finalizzato alla verifica degli obblighi previsti dalla normativa nel settore dei servizi postali, di cui al Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in particolare alla verifica della prevista autorizzazione a esercitare lo specifico servizio.

A seguito dell’ispezione, è emerso che l’esercizio commerciale svolgeva l’attività di fornitura di servizi postali nonostante fosse sprovvisto del necessario titolo abilitativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

In relazione all’appurata assenza del titolo autorizzativo, le Fiamme Gialle hanno inoltrato apposita comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra i 5.000 e i 150.000 Euro.

