Venduti i discount Eurospin di Oristano, Cabras e Terralba

L’Eurospin ha acquisito i punti vendita col proprio marchio che operano a Oristano, nella lottizzazione artigiana, in via Dei muratori, oltre che a Cabras e Terralba. La società Macat, degli imprenditori Usai e Fadda, ha ceduto le attività e gli immobili dei tre punti vendita che avevano portato negli anni scorsi il marchio Eurospin nell’oristanese.

La casa madre gestirà direttamente i tre negozi, come già fa con quello della zona industriale di Oristano, all’uscita per Santa Giusta, a fianco al complesso commerciale via Dublino.

Si tratta di una grossa operazione imprenditoriale, anche se di fatto per gli utenti non cambierà praticamente nulla.

Al momento è stata data garanzia sulla salvaguardia dei posti di lavoro.

Con con oltre 1100 punti vendita in Italia e Slovenia, Eurospin è il più grande operatore italiano nel campo dei discount.

Giovedì, 4 luglio 2019

