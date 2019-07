Shopping sotto le Stelle: si alza il sipario sulle notti bianche di Oristano Otto date in calendario per la rassegna promossa dalla Confcommercio e dai negozi del centro insieme al Comune

Non può mancare nell’estate oristanese e anche quest’anno accompagnerà le serate di martedì degli oristanesi e dei turisti. Torna per il dodicesimo anno consecutivo “Shopping Sotto le Stelle”, l’iniziativa di marketing urbano che si propone di valorizzare l’offerta commerciale del centro storico e di generare un aumento dei flussi turistici.

La rassegna è stata presentata questa mattina dal presidente di Confcommercio Oristano, Nando Faedda, dal sindaco Andrea Lutzu e dalla direttrice di Confcommercio Sara Pintus.

Otto le date in calendario, con partenza da martedì prossimo, 9 luglio, quasi in concomitanza con i saldi. Si proseguirà poi martedì 15, 23 e 30 luglio e ad agosto nelle giornate del 6, 13, 20 e 27.

Le 73 attività commerciali aderenti garantiranno l’apertura dalle 22 alle 24, ma molte lavoreranno con orario continuato. Quest’anno restano, però, escluse, le vie Mazzini e Figoli.

Si potrà effettuare lo shopping notturno, tra l’animazione e l’intrattenimento promossi autonomamente dai commercianti o organizzati quest’anno in collaborazione con il Museo diocesano arborense, con iniziative mirate alla conoscenza dei luoghi più significativi della città.

Il calendario completo delle proposte culturali promosse dal Museo diocesano.

Martedì 9 luglio, dalle 21, “Oh povero lupo” – laboratorio per bambini

martedì 23 luglio, dalle 21, I Codici Miniati della cattedrale di Oristano. Una visita guidata speciale per la conoscenza di uno dei più grandi tesori storico-artistici della Oristano medievale, con accompagnamento musicale

martedì 30 luglio, dalle 21, “Il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta” – visita guidata

martedì 6 agosto, dalle 21, “Alla scoperta dei luoghi, delle feste religiose e delle tradizioni popolari della Sardegna”- laboratori per bambini nell’ambito della mostra “Scatti di Fede” martedì 27 agosto, dalle 21, “Il mio amico è un mostro” – laboratorio di lettura e arte grafica per bambini

Come sempre, l’area dedicata alla manifestazione sarà chiusa al traffico, per permettere ai visitatori di vivere il centro storico in tutta sicurezza. La zona sarà transennata e sorvegliata e vigerà il divieto di sosta con rimozione. Saranno, inoltre, variati, dove necessario, i percorsi del servizio di trasporto pubblico e i taxi.



La manifestazione è promossa in collaborazione con il Comune di Oristano.

